PSG : Jackpot pour le Paris SG, merci Media Pro !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans deux ans, la Ligue encaissera 1,153 milliard d’euros par saison entre 2020 et 2024 grâce aux droits TV.

Une hausse de 60% provoquée par l’arrivée dans le paysage audiovisuel français de Media Pro, groupe espagnol diffuseur de la Liga et de la Série A. Expert en marketing sportif, Virgile Caillet a expliqué sur RMC ce que cet énorme boum des droits TV allait changer pour un club de la dimension du Paris Saint-Germain. Et si beIN SPORTS et Canal Plus peuvent faire la tête, le PSG va grandement profiter de cette inflation des droits télévisés.

« Un club comme le PSG va gagner 50 à 60M€ de plus. Si beIN Sports est déçu par le résultat de l’appel d’offres, même s’il a sauvé les meubles, le PSG peut être satisfait, d’autant plus que cette somme, c’est celle dont on parle depuis des mois par rapport au fair-play financier… » a expliqué Virgile Caillet, qui prouve par les chiffres que le Paris Saint-Germain sera l’un des grands gagnants des nouveaux droits TV. Pour rappel, Media Pro diffusera 8 matchs de Ligue 1 chaque week-end entre 2020 et 2014, beIN SPORTS devant se contenter d’un match le samedi à 21h, et d’une affiche le dimanche à 17 heures.