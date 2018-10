PSG : Isabela Pagliari dévoile la date du show Neymar à Paris !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Journaliste brésilienne très proche du clan Neymar, Isabela Pagliari estime que tout ce que la presse espagnole a récemment dit sur l'avenir du joueur brésilien du PSG était bidon. Sur Europe 1, elle a prévenu que toutes ces inventions allaient être une source de motivation supplémentaire pour la star brésilienne du club de la capitale. Et cela pourrait rapidement être prouvé, Isabel Pagliari annonçant un Neymar surmotivé ce mercredi soir face à Naples.

Et la compatriote de Neymar de dire pourquoi. « Nous on a senti depuis quelques semaines que Neymar est super à l’aise. Neymar parle souvent à la presse et il est présent en conférence de presse ce n’est pas anodin. Neymar est impliqué. Il veut être intégré au PSG. S’il n’était pas bien ou pas content, je n’imagine pas qu’il s’exprimerait de cette façon à la presse et qu’il montre sa tête. Neymar, il a assumé son statut au Paris Saint-Germain et il va aller jusqu’au bout. Il sait qu’il va revenir et jouer contre Naples. Il est presque obligé de faire un show. Les gens vont attendre quelque chose de lui », a confié, sur Europe 1, Isabela Pagliari, consciente que la star brésilienne du Pari Saint-Germain va devoir faire encore fermer quelques bouches contre les Napolitains.