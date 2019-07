PSG : Inutile de le garder, Latour vend Neymar au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain au mercato, Neymar va-t-il rejoindre le FC Barcelone ?

La question se pose depuis environ deux semaines, et elle va assurément constituer le feuilleton de l’été. Car du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on hésite encore à retenir de force sa star incontestée, recrutée pour 222 ME il y a deux ans en provenance du Barça. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour a apporté quelques conseils à Nasser Al-Khelaïfi. Et selon le journaliste, il ne serait pas de bon ton de conserver de force le n°10 du PSG.

« Paris doit-il garder Neymar à tout prix ? Non, je ne pense pas. Selon moi, il ne faut jamais garder un joueur contre sa volonté. A plus forte raison encore quand ce joueur est censé amener les autres avec lui et c’est le cas de Neymar. Ce n’est pas uniquement un joueur parmi les 20 du Paris Saint-Germain, c’est le joueur vedette de cette équipe-là. Moi, je regretterais énormément s’il venait à partir. Mais si le PSG est incapable de le convaincre de rester, alors il faut le laisser partir et récupérer pas mal d’argent » a confié Bertrand Latour, qui espère néanmoins que Nasser Al-Khelaïfi trouvera les arguments pour convaincre Neymar de rester. Si ce n’est pas le cas, alors le PSG devrait lâcher l’affaire selon le journaliste de RTL.