PSG : Insultes, tensions, affaire… Tuchel est lassé par Neymar

Cette saison encore, Neymar n’est pas passé inaperçu dans les médias. Et pas forcément pour de bonnes raisons.

Ces derniers jours, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain fait parler à cause des accusations de viol dont il fait l’objet. Une affaire évidemment gênante pour ses supérieurs, à commencer par Thomas Tuchel qui ne supporterait plus les écarts de conduite de son joueur. En effet, l’entraîneur parisien ne serait pas contre le départ du Brésilien, ose Mundo Deportivo. En plus de l’épisode en cours, le technicien a bien d’autres reproches à adresser à Neymar. Tout d’abord, Tuchel et son staff n’accepteraient pas la présence de son physiothérapeute personnel au Camp des Loges.

Pas plus que les tensions provoquées par l’ancien Barcelonais avec certains coéquipiers comme Julian Draxler, avec qu’il a eu une altercation à Montpellier. A noter que Neymar est également dans le viseur de son coach pour avoir fêté son anniversaire en béquilles. Sans parler des insultes contre l’arbitre du match de Ligue des Champions face à Manchester United qui lui ont valu trois matchs de suspension. Ou du coup porté au spectateur après la finale de la Coupe de France remportée par Rennes. Pour Tuchel, ce serait trop.