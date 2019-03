PSG : Insulté au Parc, Adrien Rabiot se fait petit à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Délocalisé au Parc des Princes, afin d'éviter des incidents, l'entraînement dominical du Paris Saint-Germain a vite été très animé, puisque quelques centaines de représentants du Collectif Ultras Paris, qui s'étaient massés à l'extérieur du stade, ont été autorisés à s'installer dans le virage Auteuil. Et dans une ambiance explosive, Thomas Tuchel et ses joueurs ont vite compris que la colère des supporters n'était pas retombée depuis mercredi soir et la piteuse élimination en Ligue des champions.

Si tout le monde en a pris pour son grade, notamment Thiago Silva et Marquinhos lorsqu'ils sont venus s'expliquer de vive voix avec les Ultras, Adrien Rabiot a eu droit à un traitement spécial et s'est lui fait copieusement insulter. Le milieu de terrain s'est même tenu assez éloigné de tout cela, prenant un peu de retrait par rapport à ses coéquipiers, histoire de ne pas tendre l'ambiance au moment où le groupe s'est présenté devant le Virage Auteuil. Cela n'a pas empêché le CUP de lancer des chants particulièrement musclés à l'encontre de celui qui est toujours puni par Nasser Al-Khelaifi. L'histoire d'Adrien Rabiot est définitivement terminée, et cela se finit mal.