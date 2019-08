PSG : Le prix de Neymar baisse, l’Emir du Qatar a tranché !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En début de mercato, le Paris Saint-Germain se montrait très ferme dans le dossier Neymar, en exigeant 300 ME cash pour le transfert du Brésilien. Mais à trois semaines de la fin du mercato, le n°10 de Paris n’a toujours pas été vendu et désormais, Nasser Al-Khelaïfi n’est plus vraiment en position de force. C’est ainsi que selon les informations de Soccer Link, le club de la capitale a accepté l’idée de vendre au rabais son joueur, recruté pour 222 ME il y a deux ans en provenance du FC Barcelone.

« Les dirigeants parisiens ne sont pas en position de force et sont prêts à accepter une offre « au rabais ». Et ça, les clubs acheteurs le savent. Jusqu’à présent, aucune offre officielle n’a été formulée et les deux rivaux espagnols jouent la montre pour faire baisser le prix. FC Barcelone ne peut actuellement proposer cette somme au PSG, sans vendre au préalable certains joueurs. Florentino Pèrez rêve de Neymar. Il a tenté de le recruter à plusieurs reprises depuis son adolescence. La dernière en date : l’été dernier. Ces derniers jours, les tractations entre les parties se sont intensifiées et un montage financier était à l’étude pour satisfaire les différentes entités » indique le média, pour qui le Real Madrid est donc actuellement l’écurie la mieux placée pour s’offrir Neymar au mercato. Reste maintenant à voir qui raflera la mise et surtout, jusqu’à quel prix le PSG est prêt à descendre…