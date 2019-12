PSG : Incroyable révélation, Valverde voulait laisser De Jong à Paris

Dans : PSG.

Arrivé cet été au FC Barcelone, Frenkie de Jong fait le bonheur d’Ernesto Valverde. Pourtant, l’entraîneur du FC Barcelone n’était pas emballé par sa venue.

Voilà une révélation qui risque d’agacer le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi. A la lutte avec plusieurs grands d’Europe pour attirer Frenkie de Jong la saison dernière, le club de la capitale était passé tout proche de sa signature. Le transfert semblait quasiment bouclé, jusqu’au déplacement d’une délégation du FC Barcelone qui a réussi à convaincre l’ancien milieu de l’Ajax Amsterdam à la dernière minute. Résultat, le Néerlandais s’était engagé avec le Barça dans un transfert à 75 millions d’euros, plus 11 millions d’euros de bonus éventuels. Un joli coup réalisé alors que les Blaugrana partaient avec un sérieux handicap.

En effet, De Telegraaf révèle que le club catalan a recruté De Jong contre la volonté d’Ernesto Valverde ! La raison n’est pas communiquée, mais on peut penser que l’entraîneur espagnol craignait de mettre une recrue phare en concurrence avec le cadre Sergio Busquets. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché le Barça de séduire l’international néerlandais qui rêvait d’évoluer au Camp Nou aux côtés de Lionel Messi. Quelques mois plus tard, on peut penser que Valverde a changé d’avis, De Jong étant l’une des rares satisfactions du début de saison. Après ça, autant dire que la cote du technicien n’augmentera pas auprès des supporters…