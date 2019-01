PSG : De Jong au FC Barcelone pour 86ME, c'est officiel !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Mardi encore on l'annonçait en partance de l'Ajax Amsterdam pour rejoindre le Paris Saint-Germain, mais grâce à une ultime surenchère de 11ME le FC Barcelone a obtenu la signature officielle de Frenkie De Jong.

Dans un communiqué, le Barça a confirmé ce mercredi soir l'accord trouvé avec l'Ajax Amsterdam et le jeune milieu de terrain néerlandais convoité par le PSG et Manchester City. « Le FC Barcelone et l'Ajax ont trouvé un accord concernant l'arrivée de Frenkie de Jong, qui rejoindra les Blaugrana le 1er juillet 2019. Le montant de l'opération s'élève à 75 millions d'euros plus 11 millions en variables. Le joueur s'engage avec le Club pour 5 saisons, jusqu'à la fin de l'exercice 2023/24 », précise, dans un communiqué, le club catalan. De son côté, le Paris Saint-Germain pensait avoir raflé la mise en montant le curseur à 75ME. Mais dans cette guerre à distance avec le FC Barcelone, les dirigeants du Barça ont décidé d'aller encore plus haut afin de ne pas laisser croire que le PSG pouvait lui prendre un joueur autant convoité sous le nez.