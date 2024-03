PSG ‍: Ils dénoncent l'imposture Ousmane Dembélé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Replacé dans l'axe par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a réalisé, dans les statistiques, une passe décisive pour Kylian Mbappé. Mais son match est très moyen et n'a pas convaincu grand monde.

Luis Enrique a encore innové à l’occasion de ce match de Ligue des Champions, puisque l’entraineur espagnol a positionné Ousmane Dembélé en faux numéro 9. Pari gagnant ou perdant, difficile à dire même si la qualification et la victoire vont aider tout le monde à analyser ce choix avec plus de sérénité. Car le PSG a tout de même réalisé un match plein face à une équipe certes limitée, mais qui avait terminé première d’un groupe où figuraient l’Inter Milan et Benfica notamment. Mais c’est la prestation d’Ousmane Dembélé qui fait beaucoup parler dans la foulée du match à Anoeta.

Une passe décisive ? Merci Mbappé

Certes, le joueur parisien a réalisé une passe décisive sur le premier but de Kylian Mbappé, mais son côté réellement décisif reste à prouver tant le numéro 7 a ensuite réalisé un numéro dont il a le secret pour marquer. Pour le reste, l’ancien barcelonais a été très brouillon, avec beaucoup de passes ratées et des ballons perdus au coeur du jeu, où il n’a clairement pas l’habitude de se trouver. Alors, à l’heure où certains soulignent l’adaptation tactique de Luis Enrique, cette nouveauté n’a pas forcément convaincu les suiveurs, qui n’ont pas épargné le joueur du PSG pour ses qualités techniques plus que moyennes quand il est dans la densité, ou dos au but.

Ousmane Dembélé a délivré sa 10ème passe décisive de la saison avec le PSG. 🎯



Il dispute actuellement son 30ème match de la saison, toutes compétitions confondues. 🔴🔵



Pas mal non ? Dire que certains joueurs se moquent de son rendement offensif... 👀 pic.twitter.com/aWpeHKixgJ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 5, 2024

« Un attaquant à un but, ça reste insuffisant », « une passe décisive pour cette passe à Mbappé qui fait tout le boulot, c’est très gentil », « son match est éclaté au sol », « C’est le seul qui est un peu en-dessous, et ce n’est pas une passe décisive », « ce soir, il est horrible », « la preuve que les stats ne veulent rien dire », ont dénoncé les internautes en voyant Ousmane Dembélé être mis en avant pour sa 10e passe décisive de la saison. Pas de quoi convaincre tant l’ancien rennais a parfois fait de biens meilleurs matchs, notamment sur son côté, et cela sans être forcément décisif dans les statistiques.