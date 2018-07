PSG : Le PSG joue un match décisif mercredi face à l'UEFA !

Dans : PSG, Foot Europeen.

Encore et toujours en sursis à cause de son dernier mercato estival ultra-dépensier, le Paris Saint-Germain pourrait en savoir un peu plus mercredi... ou pas.

Après des mois et des mois d'enquête, le club de la capitale française n'en a toujours pas fini avec le fair-play financier de l'UEFA. Relaxé dans un premier temps à la mi-juin par « la chambre de contrôle », le PSG est désormais sous le joug de « la chambre de jugement » de l’instance de contrôle financier des clubs européens, depuis le 3 juillet dernier. Ce mercredi, au siège de l’UEFA à Nyon, cette dernière se réuniera en « interne » pour examiner le dossier francilien, selon Le Parisien.

Une première avancée sans la direction qatarie qui pourrait aboutir à une ré-examination de la décision du 13 juin, qui donnait une bonne nouvelle à Paris. Puisque malgré une décote de certains contrats de sponsoring avec le Qatar, la formation parisienne rentrait dans les règles du fair-play financier sur la base de l’examen des comptes de 2014 à 2017. Mais ce dépassement du déficit resterait encore une menace dans les mois à venir, vu que « la décision finale et les éventuelles sanctions qui pourraient en découler ne sont pas attendues avant plusieurs semaines ». Patience, patience...