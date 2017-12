PSG : Il y a comme un problème pour le départ de Lucas au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Invité à se trouver un nouveau club, Lucas a bien compris le message mais ne se pliera pas forcément aux recommandations de son club d’entrée de jeu.

L’attaquant brésilien suscite de l’intérêt de la part de plusieurs formations, mais une seule est passée à l’action. Il s’agit du Bétis Séville, qui s’est positionné avec un prêt, et discute avec les dirigeants du PSG d’une éventuelle option d’achat obligatoire, que le club francilien préférerait forcément joindre. Le club andalou est toutefois prêt à faire des efforts, et notamment à prendre en charge l’intégralité du salaire de l’ancien de Sao Paulo.

Mais selon Le Parisien, quand il a été question d’informer Lucas de préparer ses valises pour Séville, le retour n’a pas vraiment été positif. L’entourage du Brésilien est persuadé de pouvoir atterrir dans un club plus huppé, et souhaiterait donc attendre afin de voir si quelques clubs italiens ou anglais, dont Chelsea et Tottenham, allaient se manifester dans le courant du mois de janvier. Une décision qui n’arrange pas les affaires du PSG, même si Lucas n’est pas du genre à aller au clash, et démontre à chaque instant son professionnalisme. La preuve ce mercredi soir, avec sa non-utilisation contre Caen, mais sa volonté de faire quand même un entrainement à l’issue de la rencontre pour se maintenir en forme.