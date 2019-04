PSG : Il rêve de continuer à s'amuser avec Neymar à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Attendu pour la fin du mois d’avril et la finale de la Coupe de France, Neymar connaît encore une fois une fin de saison tronquée.

C’est devenu une sale habitude pour le Paris Saint-Germain, sa star brésilienne se blesse au mauvais moment, ce qui ternit immédiatement la saison du club de la capitale. Surtout que ces deux années « perdues » sur le plan européen, vont finir par provoquer des remous au sein de l’effectif, jugé comme talentueux mais toujours incapable d’aller loin en Ligue des Champions. Le départ d’un Daniel Alves plus vieillissant que jamais est régulièrement mis sur le tapis, mais l’ancien de la Juventus est probablement le joueur le plus proche de Neymar dans le vestiaire. Et cela pèse. Au point que, malgré la fin de son contrat au mois de juin, le défenseur brésilien se voit bien continuer à « prendre du plaisir » avec son compatriote au PSG.

« Contre Nantes, je portais des chaussures au nom de Neymar, j’ai donc voulu lui rendre hommage. Il me manque beaucoup sur le terrain, on est impatient de son retour. C’est un but spécial pour nous deux. On a envie de prendre du plaisir ensemble dans ce club », a prévenu un Daniel Alves qui ne se voit clairement pas sur le départ cet été. Reste à savoir si le PSG va décider de faire un coup de balai dans le vestiaire, ou s’il va continuer à considérer que l’expérience d’Alves est un plus en vue de la saison prochaine.