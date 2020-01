PSG : Il se dirige vers la sortie et jure fidélité à Paris

Dans : PSG.

Intégré au groupe de Thomas Tuchel depuis le début de la saison, Adil Aouchiche se voit percer au Paris Saint-Germain. Et ce malgré sa situation contractuelle.

Cette saison, Adil Aouchiche a davantage brillé en sélection qu’au Paris Saint-Germain. Seulement aligné une seule fois en Ligue 1, lors du déplacement à Metz (0-2) en août dernier, le milieu offensif s'est surtout illustré lors du Mondial U17 l’année dernière, un tournoi qu’il avait terminé avec le trophée du deuxième meilleur joueur. Peut-être le début d’une longue liste de récompenses. « Je veux décrocher les étoiles ! Je rêve de tout gagner, de soulever tous les trophées, a confié Aouchiche au quotidien Le Parisien. Aller chez les Bleus, aussi, c’est un rêve. Le fait d’y être chez les jeunes motive à aller en A. »

Reste à savoir si le titi atteindra ses objectifs avec le PSG, lui qui arrive à la fin de son contrat aspirant en juin prochain. « Oui, même si on ne sait jamais ce que l’avenir réserve, a-t-il répondu. Mais pour l’instant, j’ai envie de tout gagner avec le PSG. » On sait pourtant que le parcours n’est jamais simple pour les jeunes à Paris. Mais cela n’a pas l’air de le refroidir. « Non car je sais que c’est possible, a certifié Aouchiche. Presnel Kimpembe, qui a percé au PSG et joue en équipe de France, en est l’exemple. A moi de suivre ses traces. »

Avec Tuchel, Aouchiche y croit

Autre exemple à suivre pour le milieu de 17 ans, celui de son jeune coéquipier Tanguy Kouassi, lequel a déjà séduit Tuchel. « Tanguy a fait trois matchs, dont un en Ligue des Champions. Cela montre qu’un titi peut jouer de gros matchs. Le coach n’hésite pas à faire jouer des jeunes et à les faire grandir. Il l’a fait avec Colin Dagba, il le fait avec nous. Chacun a sa chance. Peut-être l’aurai-je aussi. Au PSG, tout est possible », a conclu Aouchiche, dont l’entourage réclame des garanties sportives à la direction avant de signer un premier contrat professionnel.