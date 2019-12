PSG : Il refuse Lyon, Draxler pourrait dire oui à Berlin

Dans : PSG.

Pas vraiment mis en valeur au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Julian Draxler pourrait repartir en Bundesliga. Un choix qui pourrait l'aider à jouer l'Euro 2020 avec la Mannschaft.

Son nom a récemment circulé du côté de l’Olympique Lyonnais et de l’OGC Nice, mais Julian Draxler a poliment décliné les offres des deux clubs de Ligue 1. Car pour l’international allemand, arrivé au mercato d’hiver 2017 au Paris Saint-Germain en provenance de Wolfsburg pour 36ME, en France ce sera le PSG et rien d’autre. Mais ce mercredi soir, l’intérêt de l’Herta Berlin pour lui pourrait clairement changer la donne concernant l’avenir de Julian Draxler dans la capitale. A six mois de l’Euro, le milieu relayeur allemand a été informé par son sélectionneur qu’il devait avoir nettement plus de temps pour s’assurer en place dans la Mannschaft.

Berlin a les moyens de négocier avec le PSG

Et selon Le Parisien, tout cela fait cogiter Julian Draxler, qui sait qu’en rejoignant le club de Berlin il travaillera sous les ordres de Jurgen Klinsmann, lequel vient d’arriver sur le banc du Herta suite à la reprise du club actuellement 12e de Bundesliga par un milliardaire allemand. Financièrement, Berlin pourrait s’offrir le joueur du Paris Saint-Germain, mais dans ce dossier reste tout de même à connaître l’avis de Thomas Tuchel face à un éventuel transfert de son compatriote. Quoi qu'il en soit, Julian Draxler est encore en phase de réflexion, mais il ne dit pas un non ferme et définitif à un retour en Allemagne.