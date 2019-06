PSG : Il préfère Paris au Real, Leonardo accélère les négociations

Dans : PSG, Mercato.

Pour se renforcer, le Paris Saint-Germain n’est pas obligé de dépenser des sommes folles sur chaque recrue.

La preuve avec le dossier Pablo Sarabia (27 ans) étudié par Antero Henrique, et désormais prioritaire pour son successeur Leonardo. Et pour cause, le nouveau directeur sportif s’est lancé dans une course contre la montre pour le milieu offensif du FC Séville, dont la clause libératoire est seulement fixée à 18 M€. Le problème, c’est que cette option passera à 40 M€ à partir du 1er juillet. Le dirigeant a donc accéléré les discussions avec l’Espagnol, qui prend soin de laisser le champ libre au PSG.

En effet, Sarabia a refusé une offre de prolongation. Et si l’on en croit RMC, le Sévillan privilégie le champion de France alors que le Real Madrid et Villarreal aimeraient obtenir sa signature. A priori, le dossier paraît assez simple pour Leonardo. Ce qui explique peut-être l’indice laissé sur Instagram, où le Brésilien est devenu un « follower » de Sarabia depuis vendredi. Autant dire que ce clic a enflammé la toile et les supporters parisiens.