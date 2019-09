PSG : Il préfère Arsenal à Paris, Nicolas Pépé assume

Dans : PSG, Premier League, Mercato, LOSC.

Cet été, Nicolas Pépé a été au cœur de l’un des feuilletons du mercato. Auteur d’une saison XXL avec Lille l’an passé, l’international ivoirien était courtisé par les plus grands clubs européens. Le Bayern Munich, Paris ou encore Naples ont fait le forcing pour obtenir sa signature mais finalement, c’est à Arsenal que l’ancien du SCO d’Angers a posé ses valises. Un choix qui en a surpris plus d’un, les Gunners ne disputant pas la Ligue des Champions cette saison. Mais sur l’antenne de Canal Plus, Nicolas Pépé a justifié et assumé ce choix osé.

« Galtier m’imaginait au PSG ? Il m’imaginait même au Bayern dans ce qu’il disait. Pour moi, c’est un choix qui peut surprendre car c’est un club qui ne joue pas la Ligue des Champions, mais c’est aussi un club qui a beaucoup d’ambitions, on joue aussi l’Europa League, c’est aussi une compétition européenne où on a l’objectif de gagner. Le coach a l’habitude de cette compétition, il a déjà gagné avec Séville, l’an dernier ils étaient en finale. L’objectif c’est de mieux faire, donc de gagner cette compétition » a confié Nicolas Pépé, qui a estimé que ses chances de jouer et de briller étaient plus importantes à Arsenal. Reste maintenant à voir dans le futur si ce choix s’avèrera payant…