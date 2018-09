PSG : Il manque un Aulas à ce PSG trop tendre en Europe

Dans : PSG, OL, Ligue des Champions.

Auteur d’un sans-faute en championnat pour l’instant, le Paris Saint-Germain a néanmoins concédé une défaite contre Liverpool en Ligue des Champions. Un revers qui fait énormément réagir les observateurs. Régulièrement critique à l’égard des dirigeants parisiens, Bixente Lizarazu en a remis une couche après la défaite chez les Reds. Pour le consultant de TF1, le manque de caractère des dirigeants se fait ressentir sur l’équipe, incapable de réaliser un résultat face aux cadors européens à l’extérieur en Ligue des Champions depuis plusieurs années.

« Il y a une statistique incroyable qui dit que le PSG n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur en C1 contre les cadors européens depuis 2012. Je comprends qu'au départ ils avaient besoin d'expérience, maintenant avec les joueurs qu'ils ont, le PSG ressemble à une Formule 1 conduite comme une berline. On n’optimise pas tout le potentiel de cette équipe. Par exemple, la mentalité de la Juventus, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich, je ne la retrouve pas encore au Paris Saint-Germain. Le maillot du Paris Saint-Germain doit être lourd à porter ! Tu dois respecter l'institution ! Et il y a une absence d'autorité dans ce club ! J'aimerais qu'il y ait quelqu'un comme Jean-Michel Aulas qui soit sur le coup à chaque match et qui ne lâche pas l'affaire. Après le match contre Liverpool, personne ne gueule ! Personne n'est inquiet ! Il faut apprendre de cette claque ! C'est ce qui me dérange et si le PSG veut remporter la Ligue des Champions, le club doit régler ce problème » a confié l’ancien défenseur du Bayern Munich et de l’Equipe de France, pas tendre à l’égard de l’état-major du PSG. Cela aura au moins le mérite de flatter l’égo d’un certain Jean-Michel Aulas…