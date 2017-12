PSG : Il le prétend, c'est grâce à lui que Neymar a signé au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le feuilleton Neymar a duré des semaines lors du dernier mercato, avant que finalement la star brésilienne du FC Barcelone signe au PSG pour 222ME, provoquant un cataclysme sur la planète football. Dans cette opération, le Paris Saint-Germain a sorti l'ensemble de ses atouts afin de convaincre Neymar d'accepter de venir en Ligue 1 sous le maillot du PSG. Et Nenê affirme avoir eu un rôle déterminant dans ce transfert.

« On en avait déjà parlé au téléphone. Je lui avais dit : « Je sais que tu es bien à Barcelone mais tu as déjà tout gagné là-bas. Imagine si tu arrives à Paris… Cette équipe a le même niveau que la tienne, parce que vous vous êtes pris un bon tacle ». Il a rigolé. Je lui ai dit : « Vous avez eu du mal à vous qualifier, c’était un miracle. La structure du PSG est saine, peut-être meilleure qu’à Barcelone. La ville est magnifique et en plus, tu peux gagner la Ligue des champions avec une équipe qui ne l’a jamais remportée. Tu aimes les nouveaux défis, celui-là est plus fort qu’une autre Ligue des champions avec Barcelone ». Il m’a écouté. Quand il a signé, j’étais très content. En plus, j’étais le dernier Brésilien à avoir porté le numéro 10, et je lui ai dit que c’était un bonheur double pour moi : c’est mon ami, je suis fan de lui et il me succède dans cette équipe », a confié, dans L’Equipe Mag, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui devrait se voir confier un poste d’ambassadeur du club de la capitale.