PSG : Il est dans le dur et ne comprend pas, Kehrer ne digère pas

Si certains joueurs ont essayé de faire face aux supporters après la déconfiture face à Manchester United, notamment à travers les médias ou les réseaux sociaux, Thilo Kehrer est lui en mode dépression. Coupable sur le but qui a lancé les Anglais vers la qualification, le jeune allemand vit très mal cette situation, et il le prouve souvent avec une mâchoire serrée et un moral qui semble clairement atteint. Retenu par la sélection allemande pour les matchs de ce mois de mars, le défenseur est inévitablement revenu sur cette élimination qu’il ne comprend toujours pas, même s’il compte profiter du renouveau de l’autre côté du Rhin pour s’imposer avec la Mannschaft.

« C’était important de se changer les idées. Ces dernières semaines au PSG n’ont pas été simples avec notre élimination en C1 qui est encore inexplicable, mais ce séjour en sélection va ma permettre de me relancer, a commenté le défenseur. Ces derniers mois au PSG m’ont permis d’emmagasiner beaucoup d’expérience. Je me sens bien plus mature qu’il y a un an et je suis prêt à assumer mes nouvelles responsabilités avec la Mannschaft », a confié le défenseur dans des propos rapportés par Le Parisien. A 22 ans, celui qui avait tout de même été recruté pour 37 ME par le PSG, va aussi rapidement montrer que l’investissement fait sur lui a été le bon, car cette simple passe en retrait manquée contre Manchester United a semé le doute au sujet de son apport dans les grands matchs.