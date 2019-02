PSG : Il a traumatisé Paris, cet arbitre en paye le prix

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Il y a presque deux ans maintenant, le Paris Saint-Germain concédait une sanglante défaite 6-1 sur la pelouse du FC Barcelone. Une remontada incroyable qui aura longtemps traumatisé les hommes d’Unai Emery à l’époque. D’autant que ce soir-là, les partenaires de Thiago Silva avaient dû faire face à un arbitrage extrêmement douteux de la part de Deniz Aytekin, avec une dizaine de fautes graves d’arbitrage relevées durant la rencontre.

Deux ans plus tard, il semblerait que l’Allemand paye encore ce match terrible pour sa carrière. En effet selon AS, les dirigeants de l’UEFA ne lui accordent plus aucune confiance. La preuve, Deniz Aytekin n’a plus jamais réarbitré de match important en Ligue des Champions. Depuis la remontada, il n’a été désigné que pour cinq matchs de C1 : CSKA-Benfica, Atlético-Qarabag, Maribor-Spartak, Plzen-Real Madrid et Young Boys-Manchester United, jamais des matchs éliminatoires. La preuve que son arbitrage catastrophique de l’époque lui a été fatal…