PSG : Il a Paris dans le sang, Bernat veut prolonger !

Dans : PSG.

À l’instar des gardiens de but, le poste de latéral gauche a souvent été problématique au sein du Paris Saint-Germain. Mais ça, c’était avant la venue de Juan Bernat.

Il était arrivé sur la pointe des pieds durant l’été 2018. Débarqué en provenance du Bayern Munich contre un chèque de cinq millions d'euros, l'international espagnol venait pour épauler Layvin Kurzawa. Sauf que dès son arrivée au PSG, le joueur de 26 ans a rapidement pris le dessus sur son concurrent français. Titulaire indiscutable dans le couloir gauche de la défense parisienne, Bernat est même l’un des éléments clés du dispositif tactique de Thomas Tuchel. Par conséquent, et alors que son contrat actuel ne s’étend que jusqu’en juin 2021, l’ancien de Valence pourrait bientôt prolonger son bail au sein d’un club où il se sent comme un poisson dans l’eau.

« J'espère pouvoir prolonger. Je ne sais pas quand ça va se confirmer, mais je pense que les choses vont bien. J’espère rester de nombreuses saisons au PSG. Le public m'envoie beaucoup d'affection et je l'en remercie. J'essaie de leur rendre en donnant tout sur le terrain. L'année dernière a été très bonne. Cette saison, j'ai l'envie de faire encore mieux, de progresser et de bien faire les choses. J'ai bien commencé et je veux continuer comme ça. Je suis très content ici, j'aime beaucoup jouer au PSG, je suis enchanté d'être ici », a avoué, sur RMC, Bernat, qui espère réaliser une très bonne saison au PSG, ce qui en prend le chemin avec quatre passes décisives au compteur depuis le début de cette saison.