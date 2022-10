PSG : Il a éteint Mbappé, Paris le veut

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le PSG prépare déjà l'avenir et pourrait même casser sa tirelire pour sécuriser sa défense dans les années à venir. Après la double confrontation entre Benfica et Paris, un joueur portugais a crevé l'écran et a tapé dans l'œil du club de la capitale.

Seulement 18 ans, mais Antonio Silva est déjà annoncé comme le successeur de Pepe au Portugal. Le joueur du Benfica Lisbonne réalise un début de saison fantastique et s'est récemment illustré face au PSG. Contre le trio Neymar, Mbappé, Messi, le défenseur central ne s'est pas déboulonné et a même fait preuve d'une sérénité à toute épreuve. Avec la lourde tâche de museler Mbappé. Antonio Silva a pleinement rempli son rôle et a limité l'impact de l'attaquant français. Sa prestation contre Paris et Mbappé a totalement bluffé le monde du football qui voit déjà un grand avenir pour le jeune défenseur lisboète. Salué unanimement par la presse portugaise, Antonio Silva a même tapé dans l'œil de plusieurs cadors européens, dont le PSG.

Le PSG prêt à lâcher 100 millions sur Antonio Silva ?

Selon les informations du 10sport, Luis Campos suit déjà la progression d'Antonio Silva depuis quelque temps. Cet été, le directeur sportif a tenté de l'inclure dans le prêt de Julian Draxler à Benfica. Si le club de Rui Costa a formellement refusé, Paris est prêt à revenir à la charge malgré une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros selon A Bola. Après être allé chercher très jeune Marco Verratti et Marquinhos, le PSG pourrait réussir un nouveau coup avec Antonio Silva. Le club 10 fois champion de France devra néanmoins se méfier car selon les différentes sources, Naples et Valence sont très intéressés par le profil de la jeune pépite portugaise. Manchester City et le Real Madrid sont également sur le coup d'après plusieurs journaux ibériques.