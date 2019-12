PSG : Il a déjà surclassé Ibrahimovic, Icardi n’en revient pas

Dans : PSG.

Prêté par l’Inter Milan cet été, Mauro Icardi a réalisé une énorme première partie de saison. L’attaquant du Paris Saint-Germain a même battu un record qui appartenait à Zlatan Ibrahimovic.

Si Mauro Icardi poursuit sur sa lancée après la trêve hivernale, le Paris Saint-Germain aura de grandes chances d’atteindre ses objectifs. C’est dire à quel point l’Argentin est inarrêtable depuis sa signature en fin de mercato estival. L’attaquant parisien a terminé la première partie de saison avec 14 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues. Et s’est même offert un record qui appartenait à Zlatan Ibrahimovic. En effet, le Suédois avait inscrit ses 10 premiers buts avec le PSG en 818 minutes. La performance était déjà impressionnante. Mais Icardi, lui, n’a eu besoin que de 654 minutes pour atteindre cette barre symbolique.

Informé par le site officiel du club francilien, l’avant-centre prêté par l’Inter Milan a appris la statistique avec joie. « Je ne le savais pas ! C'est une fierté de réaliser ce genre de choses et de marquer l'histoire d'une équipe comme le PSG, a réagi la recrue estivale. J'essaye d'être toujours préparé et d'être toujours une option pour mes coéquipiers avec mes mouvements et mes déplacements. Qu’ils puissent avoir l'occasion de servir un joueur libre. Après, dans la surface l’attaquant doit mettre des buts. Je suis toujours prêt et concentré pour enchaîner le plus rapidement possible dès que je reçois le ballon. » Malgré un faible total de ballons touchés, Icardi fait preuve d’une redoutable efficacité.