PSG : Il a 17 ans, il affole l'Europe... et Paris le veut au mercato !

Ce n’est plus un secret pour personne : la priorité du PSG, lors du prochain mercato, sera de se renforcer au poste de milieu défensif.

Dans cette optique, plusieurs noms ont d’ores et déjà filtré (Fabinho, De Jong, Doucouré). Mais selon les informations obtenues par le Daily Mail, l’état-major du PSG creuserait une autre piste, totalement inattendue puisque celle-ci mène à un joueur de seulement 17 ans. Il s’agit d’Orkun Kokcu, qui évolue actuellement à Feyenoord. Capable d’évoluer en sentinelle ou plus haut sur le terrain, le jeune Néerlandais a inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives en U19 la saison dernière, rien que ça.

Des prestations affolantes qui ont bien évidemment tapé dans l’œil de plusieurs écuries. Le Paris Saint-Germain en fait donc partie, mais la concurrence sera rude dans ce dossier. Et pour cause, Chelsea, Arsenal et Tottenham sont également très intéressés selon le média britannique. Sous contrat avec le club de Feyenoord jusqu’en juin 2021, celui qui commence seulement à jouer avec les professionnels sera donc très convoité cet été. Reste à savoir quelle décision prendra le joueur d’origine turque au mercato…