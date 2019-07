PSG : Idrissa Gueye à Paris, Everton dément un accord

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Tandis qu'en France, est annoncée pour ce dimanche la venue d'Idrissa Gueye avec une possible visite médicale et la signature de son contrat de quatre ans avec le Paris Saint-Germain dans la foulée, la musique n'est pas la même à Everton. En effet, l'entraîneur du club de Premier League a fermement démenti qu'un accord soit déjà signé entre son club et le PSG pour le transfert du milieu de terrain international sénégalais. Même s'il ne cache pas qu'Idrissa Gueye est susceptible de quitter les Toffees, Marco Silva estime que l'affaire est loin d'être bouclée entre le Paris SG et Everton concernant un de ses cadres.

Et dans le Liverpool Echo, le technicien en dit plus. « J’ai parlé avec Idrissa Gueye. Actuellement, il est en vacances et se repose, et après, nous verrons ce qui se passera. Il n'y a rien de nouveau concernant sa situation (...) En tant que club, nous espérons le garder, car c’est un joueur très important pour nous, mais le mercato est ouvert et, tout comme nous essayons d'acheter des joueurs à d'autres clubs, certains clubs peuvent également être intéressés par nos joueurs », a concédé Marco Silva, qui a toutefois déjà prévenu ses dirigeants que le départ d'Idrissa Gueye devra impérativement être compensé avant la fin du mercato en Premier League, à savoir le 8 août prochain.