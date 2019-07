PSG : Idrissa Gueye à Paris, c'est fait selon les Anglais !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le Paris Saint-Germain et Everton ont trouvé ce mercredi un terrain d'entente pour le transfert d'Idrissa Gueye moyennant 31ME a confirmé Sky Sports UK, qui affirme cependant que le milieu de terrain international sénégalais doit, lui, finaliser les termes de son contrat avec le club de la capitale. Cependant, le média anglais précise que ce deal va rapidement se finaliser, Idrissa Gueye et le PSG négociant de longue date, les deux parties ayant même déjà scellé un accord lors du mercato d'hiver, en vain puisque le Paris SG et Everton ne s'étaient finalement pas entendus sur le prix du transfert.

Sauf énorme retournement de situation, Idrissa Gueye va donc être le tant attendu numéro 6 du Paris Saint-Germain, après plus d'un an et demi de recherche. On imagine qu'en Chine Thomas Tuchel apprendra avec bonheur cette nouvelle, l'entraîneur allemand du PSG ayant tout fait depuis des mois pour convaincre ses dirigeants de faire venir Idrissa Gueye. Visiblement, la venue de Leonardo a permis d'enfin débloquer ce dossier ultra-prioritaire pour le Paris SG.