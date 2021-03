PSG : Icardi ou Milik, la Juventus fait un choix

Dans : PSG.

Deux stars de Ligue 1 font régulièrement la Une des médias en Italie : Mauro Icardi (PSG) et Arkadiusz Milik (OM).

Il faut dire que grâce à leurs passages respectifs à l’Inter Milan et à Naples, l’Argentin et le Polonais ont marqué les esprits en Série A. L’attaquant du PSG a marqué 124 buts sous les couleurs des Nerrazzuri tandis que l’avant-centre de l’OM a fait trembler les filets à 48 reprises dans la bouillante ambiance de Naples. C’est donc fort logiquement que Mauro Icardi et Arek Milik sont régulièrement cités dans le viseur des plus gros clubs italiens. Cela risque d’être encore le cas lors du prochain mercato, d’autant plus que la Juventus Turin pourrait casser sa tirelire pour s’octroyer les services d’un grand attaquant à associer à Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala n’étant pas certain de rester, la Vieille Dame pourrait faire le choix de réaliser un gros coup avec une star en attaque.

Pirlo préfère Icardi... mais il est plus cher

Ces derniers jours, le nom d’Arek Milik est revenu dans l’actualité de la Juventus Turin, d’autant plus que le Polonais a un accord de principe avec Pablo Longoria pour quitter l’OM cet été en cas de proposition XXL d’un géant de Série A. Mais selon les informations obtenues par Calcio Mercato, l’ancien Napolitain n’est pas la priorité d’Andrea Pirlo à la Juventus Turin. Effectivement, le manager de la Juve privilégie la piste Mauro Icardi, en concurrence avec Moise Kean depuis le début de la saison au PSG. Plombé par des blessures à répétition, l’Argentin s’es montré performant lorsqu’il était disponible, et son efficacité fait rêver le champion d’Italie en titre. Reste que Mauro Icardi est bien plus cher qu’Arek Milik dans la mesure où le Polonais est estimé à environ 15 ME quand l’Argentin vaut au moins 50 ME aux yeux du Paris Saint-Germain. Entre rêve et réalité financière, il y a un fossé qui oblige la Juventus Turin à envisager toutes les possibilités…