PSG : Icardi, Neymar, Mbappé, Leonardo, c’est le boss du mercato

Déjà surnommé le roi du mercato lors de son premier passage à Paris, Leonardo reprend son titre.

Avec des moyens limités – du moins pour le PSG – le directeur sportif a réussi à conserver Neymar, ce qui représente quand même un atout sportif indéniable, mais aussi à changer de gardien comme il le souhaitait. Le fameux numéro ‘6’ attendu a posé ses valises, et le PSG s’est même payé le luxe de se renforcer lors du dernier jour avec Mauro Icardi. En froid avec l’Inter Milan, l’attaquant argentin arrive par le biais d’un prêt avec option d’achat. Pour les observateurs, c’est grandiose de parvenir à faire venir un attaquant de ce calibre pour compléter une ligne offensive qui ne manque pas de talents, mais était clairement juste dans la rotation. De quoi provoquer les applaudissements nourris des suiveurs du PSG.

Garder Neymar, amener de la profondeur à l'effectif (Gueye, Herrera, Sarabia) et finir en allant chercher Keylor Navas + Mauro Icardi sur le gong : sur le papier, le mercato du PSG "made in" Leonardo est une masterclass pic.twitter.com/ZfkdOrWcmo — Yohan Roblin (@yohanroblin) 2 septembre 2019

« Garder Neymar, amener de la profondeur à l'effectif (Gueye, Herrera, Sarabia) et finir en allant chercher Keylor Navas + Mauro Icardi sur le gong : sur le papier, le mercato du PSG "made in" Leonardo est une masterclass », résume ainsi Yohan Roblin pour TF1. « Tu gardes Neymar, tu fais Icardi et Navas... Le mercato du PSG a pris une toute autre dimension dans la dernière ligne droite. Leonardo ce n'est pas Antero... », a préféré chambrer Nabil Djellit, pour qui le Brésilien n’est pas allé chercher un Leandro Paredes à 47 ME pour ses combines, et a plutôt travaillé pour améliorer le PSG cet été.