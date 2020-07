PSG : Icardi ne craint pas la deuxième vague

Dans : PSG.

Les footballeurs du PSG ont eux aussi repris le chemin de l'entrainement collectif. Malgré quelques foyers de Covid-19 en France ou en Europe, les joueurs sont persuadés que la saison va désormais se terminer.

A désormais trois semaines du premier match officiel en plus de quatre mois, le PSG se prépare en s’entrainant au Camp des Loges. Cette interruption aura totalement coupé la saison du Paris Saint-Germain, qui a vu la France tout annuler dès le mois d’avril, alors que les autres championnats ont repris. En Europe, le football est reparti et cela se passe plutôt bien. Ce qui rend Mauro Icardi plutôt optimiste pour les prochains mois. En effet, alors que l’UEFA a donné rendez-vous à tous les clubs encore en course en Ligue des Champions à Lisbonne au mois d’août, la crainte d’une recrudescence des cas de Covid-19 et d’un nouvel arrêt des compétition n’inquiète pas l’attaquant argentin du PSG.

« Aujourd’hui, après trois mois d’arrêt, on est contents d’être de retour, de retrouver le terrain et de préparer ce qu’il nous reste de la saison. Une deuxième vague ? Non. Les championnats espagnol, italien et allemand ont repris. Les mesures et les précautions prises dans chacun d’entre eux prouvent que les matchs peuvent reprendre », a assuré dans Le Parisien le buteur récemment signé de manière définitive à Paris, et qui ne voit désormais pas ce qui pourrait empêcher le football de repartir aussi pour son club. Cela va en tout cas se mettre en place la semaine prochaine, avec un premier match amical face au Havre, avant les deux finales de Coupes.