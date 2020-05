PSG : Accord trouvé, Icardi signe pour 50 ME

Dans : PSG.

C’est la bombe de ce vendredi soir. Plusieurs médias italiens, de la Sky à Gianluca Di Marzio, annoncent que le transfert de Mauro Icardi au PSG est bouclé.

Comme prévu, cela s’est beaucoup agité ces derniers jours, l’option d’achat de l’attaquant étant prioritaire pour Paris jusqu’au 31 mai. La dernière offre du club de la capitale et les efforts de l’Inter Milan ont permis à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de boucler ce dossier en douceur. L’accord porte finalement sur un transfert à hauteur de 50 ME hors bonus. Les bonus en questions peuvent se monter à 7 ME, précise notamment Di Marzio. Sur ces 7 ME, il y a 4 ME de bonus atteignables plus facilement, comme un titre de champion de France, et 3 ME plus complexes comme une présence en finale de la Ligue des Champions, etc…

De son côté, l’Argentin va s’engager pour quatre ans avec le PSG, avec un contrat lui garantissant un salaire de 10 ME par an. Un bel effort de la part du club parisien après des négociations forcément parfois compliquée avec sa femme Wanda Nara. Mais en ces temps difficiles sur le plan économique, la volonté de conserver Icardi a été prioritaire, surtout qu’Edinson Cavani s’est vu indiquer le chemin de la sortie, et fera donc économiser un très gros salaire au PSG. En tout cas, le champion de France tient son premier renfort de la saison en attaque, et devrait passer un marché des transferts plutôt tranquille dans ce secteur de jeu.