PSG : Icardi fait sauter son record, Tuchel fout la rage à Ibrahimovic

Dans : PSG.

Très efficace depuis le début de la saison, Mauro Icardi a encore trouvé le chemin des filets contre Lille (2-0) vendredi. Battant au passage la performance de Zlatan Ibrahimovic.

Toujours pas de but pour Edinson Cavani depuis son retour de blessure. Face au LOSC, l’attaquant du Paris Saint-Germain est entré en jeu et s’est procuré un duel seul face au gardien Mike Maignan. Malheureusement pour l’Uruguayen, son ballon piqué a terminé au-dessus de la cage. On imagine que le Matador doit commencer à s’impatienter, d’autant que son concurrent Mauro Icardi, lui, transforme toutes ses opportunités en but.

Nouvelle illustration vendredi lorsque l’avant-centre prêté par l’Inter Milan a ouvert le score dès la 17e minute sur l’un de ses premiers ballons touchés. L’occasion pour lui de confirmer sa redoutable efficacité, et de battre une sacrée performance de Zlatan Ibrahimovic. En effet, Icardi vient d’inscrire son dixième but en 11 matchs avec le Paris Saint-Germain, devenant ainsi le joueur le plus rapide à atteindre cette barre symbolique de 10 réalisations avec les Parisiens au 21e siècle.

Ibra ne va pas aimer

Avant l’Argentin, qui a eu besoin de 654 minutes de jeu pour y parvenir, la meilleure performance appartenait au Suédois qui avait célébré sa dixième unité après 818 minutes sous le maillot francilien. Bien sûr, on ignore si la recrue estivale sera capable de suivre le rythme infernal d’Ibrahimovic. En tout cas, l’entraîneur Thomas Tuchel s’est permis de taquiner l’attaquant actuellement libre. « Ibra ne va pas être heureux de ça mais il doit vivre avec ça et c'est bien pour Mauro », a plaisanté le coach allemand, ravi de la réussite de son nouveau buteur.