L1 : Icardi et Di Maria offrent encore une victoire au PSG contre Lille

Dans : Ligue 1.

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Lille OSC : 2 à 0.

Buts : Icardi (17e) et Di Maria (31e) pour le PSG.

Lors de la reprise de la Ligue 1 après cette trêve internationale du mois de novembre, le Paris Saint-Germain a tranquillement dominé le Lille OSC grâce à ses attaquants du moment (2-0).

Cette 14e journée débutait donc avec un choc entre le champion en titre et son dauphin. Mais contrairement à la dernière confrontation entre les deux équipes (5-1 pour Lille), le PSG prenait rapidement les devants. Après un arrêt de Navas (2e), Icardi ouvrait effectivement la marque au deuxième poteau à la réception d’un centre de Gueye depuis le côté droit (1-0 à la 17e). Quelques minutes plus tard, Di Maria doublait ensuite la mise avec sa spéciale du gauche suite à un service de Draxler (2-0 à la 31e). Au retour des vestiaires, Draxler (55e, 60e, 83e), Mbappé (67e), Rémy (76e) et Cavani (90e) se loupaient. Et tout le monde en restait finalement là (2-0).

Avec ce nouveau résultat positif au Parc des Princes, le PSG accentue son avance en tête de la Ligue 1, l’OM étant provisoirement à onze longueurs. Le groupe de Thomas Tuchel a donc fait le plein de confiance avant son déplacement au Real Madrid en Ligue des Champions mardi. Le LOSC, de son côté, descend déjà à la septième place de la L1 à cause de ce quatrième match de suite sans la moindre victoire...