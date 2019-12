PSG : Icardi explique comment il a mis Cavani sur la touche

Dans : PSG.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan cet été, Mauro Icardi s’est rapidement intégré au Paris Saint-Germain. Son secret ? La communication.

La décision de Leonardo est prise. On arrive à peine à la mi-saison, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain a déjà décidé de lever l’option d’achat (70 M€) pour le transfert de Mauro Icardi. En réalité, ce choix n'est pas si étonnant tant l’attaquant appartenant à l’Inter Milan se montre efficace, notamment grâce à une étonnante complicité avec Kylian Mbappé. Une adaptation express expliquée au site officiel du club francilien.

« Je me sens très bien, a confié Icardi. J'ai eu la chance d'avoir bien débuté avec le club. Je viens ici avec beaucoup d'envie et pour montrer ce que je sais faire sur le terrain. Et pour l'instant cela fonctionne plutôt bien. Dès que j'ai eu la possibilité de jouer, j'ai parlé avec mes coéquipiers pour leur dire ce que je pouvais faire sur le terrain, avec mes mouvements et mes déplacements. C'est pour cela qu'il faut une bonne communication et une bonne relation avec ses coéquipiers. Tout cela a contribué à ce que mon adaptation au sein du club soit rapide. »

Icardi active le mode « tueur »

Bien sûr, la communication n’est pas son seul atout. Le renfort estival est surtout un redoutable finisseur, un véritable don. « C'est quelque chose de naturel chez moi, a-t-il expliqué. Ça ne se travaille pas beaucoup, j'essaye d'être le mieux placé en étant le plus précis possible. Et dès que j'ai l'occasion de marquer je dois être concentré et me mettre en mode "tueur". Aujourd'hui j'ai presque 150 buts à mon actif et ils sont quasiment tous similaires. C'est ce qui me caractérise. » Rappelons que l’attaquant totalise 13 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues.