PSG : Icardi doit rester, Tuchel apporte le stylo à Al-Khelaifi !

A la veille de PSG-Monaco, l'entraîneur allemand du Paris SG a dit tout le bien qu'il pensait de Mauro Icardi, ouvrant clairement la porte à un contrat pour l'attaquant argentin.

Si du côté du Paris Saint-Germain on est décidé à lever l’option d’achat à 65ME mise par l’Inter pour Mauro Icardi, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi semblent vouloir attendre le dernier moment pour passer à l’action dans ce dossier. Mais pour Thomas Tuchel il ne fait aucun doute que le PSG doit s’offrir l’attaquant argentin prêté cette saison par les Nerazzurri. Car l’entraîneur allemand ne cache pas du tout le plaisir qu’il a de travailler avec le joueur que le FC Barcelone était allé chercher à l’UD Vecindario en 2008 alors qu’Icardi n’avait que 15 ans.

Mauro Icardi est un monstre au PSG

Même s’il ne veut pas se mêler dans les détails financiers et technique de cette opération Mauro Icardi, Thomas Tuchel n’a que du bien à dire de lui. « Si nous allons garder Mauro Icardi ? Je ne vais pas parler ici de son option d’achat. Ce que je peux dire, c’est que je suis très impressionné par Mauro. Je l’ai rencontré pour la première fois à Paris et je suis impressionné parce que ce gars est super fiable et top top professionnel. Il comprend le foot de haut niveau, il sait ce qu’il faut faire pour que l’équipe soit équilibrée, il est efficace, il est fiable. Mauro sait marquer des buts, mais la manière dont il l’aide l’équipe, c’est très impressionnant et je suis très content de l’avoir dans mon équipe », a confié le technicien allemand du Paris Saint-Germain avant la réception de l’AS Monaco dimanche au Parc des Princes.