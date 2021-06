PSG : Cristiano Ronaldo et Pogba, Al-Khelaïfi est déchaîné

Dans : PSG.

Auteur d’un début de mercato très ambitieux, le Paris Saint-Germain est loin d’avoir terminé ses emplettes. Le club de la capitale espère encore réaliser de gros coups, notamment sur les pistes menant à Cristiano Ronaldo et à Paul Pogba, tous les deux en contact avec la direction.

Bien aidé par l’assouplissement des règles du fair-play financier, le Paris Saint-Germain ne s’arrête plus. Le vice-champion de France avait déjà commencé fort en arrachant Georginio Wijnaldum au FC Barcelone, avant les officialisations à venir des arrivées de Gianluigi Donnarumma, lui aussi libre de tout contrat, et d’Achraf Hakimi. Pour rappel, le club francilien aurait négocié le transfert du latéral droit de l’Inter Milan pour 70 millions d’euros. Après ça, on pourrait penser que l’enveloppe du Paris Saint-Germain commencerait à diminuer. Mais ce n’est visiblement pas le cas.

Deux nouvelles stars en discussion

En effet, le demi-finaliste de la Ligue des Champions tente de réaliser un ou plusieurs gros coups supplémentaires. On sait que la direction tente d’attirer le défenseur central en fin de contrat au Real Madrid Sergio Ramos. Il s’agirait déjà d’une énorme affaire. Mais le Paris Saint-Germain rêve encore plus grand sur le marché des transferts cet été. La preuve, Footmercato nous apprend que les Parisiens discutent avec l’entourage de Cristiano Ronaldo. La porte est effectivement ouverte puisque l’attaquant de la Juventus Turin, déçu des échecs en Ligue des Champions depuis son arrivée, ne se verrait plus en Italie la saison prochaine.

Et parmi ses destinations privilégiées, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a parfaitement sa place. L’espoir est donc permis pour CR7, mais aussi pour Paul Pogba dont l’agent Mino Raiola, qui rêve d’éloigner son joueur de Manchester United, a déjà commencé à négocier le futur salaire du Français dans la capitale. Reste à savoir si les Red Devils accepteront de libérer leur milieu sous contrat jusqu’en 2022. La question ne se poserait pas en ce qui concerne CR7, dont le salaire pèse lourd sur les finances de la Vieille Dame.