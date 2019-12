PSG : Icardi contre Kurzawa, l'Inter propose un deal à Leonardo

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain devra lâcher 70ME pour lever l'option d'achat de Mauro Icardi. Mais l'Inter Milan a une idée en tête qui pourrait intéresser Leonardo.

Les soldes n’ont pas encore commencé, pas plus que le mercato d’hiver, mais du côté de Milan l’Inter semble vouloir faire une offre au Paris Saint-Germain afin de faire affaire durant ce mois de janvier. Dans un premier temps le club lombard souhaitait s’offrir Layvin Kurzawa, mais pour cette opération les dirigeants italiens voulaient attendre l’été prochain, une fois que le défenseur du PSG sera libre de tout contrat. Cependant, le Corriere dello Sport affirme qu’Antonio Conte souhaite désormais intégrer Layvin Kurzawa dans son effectif dès maintenant et pas au mercato d’été. C’est une demande que l’entraîneur italien a donc transmise à ses dirigeants.

Kurzawa dès janvier à l'Inter ?

Le média sportif transalpin affirme qu’une solution devrait être proposé très rapidement par l’Inter à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Il s’agirait de transférer immédiatement Layvin Kurzawa du Paris Saint-Germain et en contrepartie les Nerazzurri feraient une ristourne équivalente au prix du transfert sur les 70ME que le PSG devra payer à l’Inter pour lever l’option d’achat de Mauro Icardi, ce que le club de la capitale semble vouloir faire. Reste à valoriser le prix de Kurzawa à cet instant de la saison afin que l’accord soit étudié sérieusement du côté de Paris. Quoi qu'il en soit, il s'agira d'une ristourne modeste, mais toujours bonne à prendre s'agissant d'un joueur que Paris et Thomas Tuchel ne veulent pas réellement conserver et qui sera libre dans six mois.