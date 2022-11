PSG : Icardi célibataire, trois clubs le draguent

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Prêté à Galatasaray, Mauro Icardi a connu des débuts difficiles avec le club stambouliote. Mais grâce à des bonnes performances durant les derniers matchs et un professionnalisme loué par le club turc, Icardi commence à mettre tout le monde d'accord à Galatasaray. Le PSG et Luis Campos se frottent les mains.

Icardi de retour à son meilleur niveau ? Peut-être pas encore, mais l'attaquant argentin est sur la bonne voie. Pas dans ses plans, le PSG a décidé de prêter le joueur de 29 ans à Galatasaray. Après des débuts délicats à cause de ses problèmes conjugaux, Icardi a enfin brillé avec les Cimbom. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 6 matchs disputés, l'ancien joueur de l'Inter Milan a réussi à convaincre Galatasaray de le faire jouer. Une aubaine pour le PSG qui voit la cote de l'international argentin (8 sélections) augmenter de nouveau. Selon les informations d'Habertürk TV, le PSG souhaite vendre Icardi l'été prochain et se réjouit de la bonne forme du natif de Rosario.

Mauco Icardi pisté par plusieurs clubs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'Inter Milan, Icardi était considéré comme l'un des meilleurs finisseurs au monde. Son retour en forme n'est forcément pas passé inaperçu en Europe. Le PSG a acheté Icardi 50 millions d'euros en 2020 et souhaite au moins en obtenir 30 millions de sa vente pour renflouer les caisses lors du mercato estival en 2023. Ça tombe bien puisque plusieurs clubs sont intéressés. Selon le média turc Fanatik, son ancien club, l'Inter Milan mais également l'Atletico Madrid et évidemment Galatasaray veulent recruter Icardi l'été prochain. Le profil d'Icardi colle parfaitement avec le jeu des Colchoneros qui manquent cruellement d'un renard des surfaces comme le joueur formé au FC Barcelone. L'Inter Milan aurait envie de reprendre l'histoire qui s'était mal terminée, même si cela semble difficile à croire. De son côté, Galatasaray est séduit en interne par Icardi et souhaite qu'il continue l'aventure à Istanbul pour reprendre le trône de Turquie. Galatasaray n'a pas remporté la Süper Lig depuis la saison 2018/2019 et voit en Icardi son potentiel sauveur.