PSG : Icardi à Paris pour 70 ME, il n’y a plus qu’à signer !

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un véritable coup de maître en s’offrant les services d’un buteur tel que Mauro Icardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

En fin de saison, le club de la capitale aura le choix de lever la clause à 70 ME pour définitivement transférer l’attaquant argentin en provenance de l’Inter Milan. « Son avenir ? C’est entre ses mains, c’est à lui de décider. Nous avons encore une demi-saison à faire, qui sera décisive. Je suis très heureux parce que j'ai trouvé en lui tant de choses positives » indiquait Leonardo en début de semaine, laissant clairement sous-entendre que le Paris Saint-Germain avait déjà tranché la question de l’avenir de Mauro Icardi, avec une farouche envie de le recruter.

Reste que désormais, il faudra s’entendre avec son épouse et agent, Wanda Nara. Cela ne devrait pas être très compliqué si l’on se réfère aux propos tenus par la femme d’affaire dans une interview accordée au programme La Republicca della donne. « Un transfert à la Juventus ? Non, non. Le présent de Mauro est à Paris, il y est très bien et marque des buts incroyables comme il l'a toujours fait. La seule chose qui m'intéresse, c'est son bonheur et il est très heureux au PSG. Mauro a rejoint une équipe meilleure et plus importante. Tout le monde sait que le PSG est l'un des clubs les plus importants au monde. Je ne sais pas qui l’a fait partir de l’Inter. Mais c’est une chose qui profite à tout le monde » a indiqué Wanda Nara, visiblement sur la même longueur d’onde que Leonardo. Alors, on signe où ?