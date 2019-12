PSG : Icardi transféré à Paris, Leonardo met le turbo

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain réalisait une superbe opération dans les ultimes heures du mercato en s’attachant les services de Mauro Icardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

En fin de saison, le club de la capitale aura la possibilité de griller la concurrence en activant une clause à 70 ME qui permettrait de recruter définitivement l’international argentin. Et visiblement, Leonardo et Thomas Tuchel ont déjà tranché cette question importante du prochain mercato estival puisque, interrogé par RMC, le directeur sportif parisien a confié qu’il souhaitait conserver son attaquant, encore buteur face à Saint-Etienne dimanche soir (0-4). Néanmoins, Leonardo a précisé que l’avenir de Mauro Icardi n’était pas encore tracé puisque ce dernier n’a pas encore pris de décision quant au mercato.

« J’ai trouvé un garçon disponible, qui comprenait le moment présent et ce que pourrait être son avenir au PSG. Il travaille dur, mais c’est crucial. C’est un vrai N°9. Son avenir ? C’est entre ses mains, c’est à lui de décider. Nous avons encore une demi-saison à faire, qui sera décisive. Je suis très heureux parce que j'ai trouvé en lui tant de choses positives » a confié le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui espère convaincre au plus vite Mauro Icardi et son agent Wanda Nara de signer dans la capitale française. Il s’agirait d’une situation idéale pour vite et bien gérer la succession d’Edinson Cavani…