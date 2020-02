PSG : Kimpembe présente ses excuses à Tuchel

Dans : PSG.

Même s'il n'est pas responsables des propos injurieux de son frère, Presnel Kimpembe a présenté ses excuses à Thomas Tuchel.

Ce mercredi, Presnel Kimpembe devait être gêné aux entournures, car si le défenseur du Paris Saint-Germain n’est pas l’unique responsable de la défaite du PSG à Dortmund, il sait bien que les propos de son frère via Instagram ont totalement inadmissibles. Visiblement furieux, Emmanuel Kimpembe avait mis en ligne une courte vidéo durant laquelle il insultait Thomas Tuchel. « J'espère que tu vas bien niquer ta mère, fils de pute va », lançait le frère de l’international tricolore au coach allemand du Paris SG. Une vidéo rapidement retirée, mais bien évidemment déjà diffusée par des abonnés aux comptes du frère du joueur parisien.

En arrivant à l’entraînement au Camp des Loges, et loin des regards, Presnel Kimpembe a présenté ses plus plates excuses en son nom, mais surtout au nom de son frère, à Thomas Tuchel et aux dirigeants du paris Saint-Germain lesquels étaient évidemment consternés. Selon RMC, le défenseur du PSG a expliqué à son entraîneur que les insultes de son frère n’étaient pas du tout représentatives de ce que lui pensait réellement de Tuchel. « Thomas Tuchel a assuré à son joueur qu'il ne lui en tenait pas rigueur et qu'il y avait désormais des choses plus importantes », explique le média. Il est vrai que le Paris Saint-Germain a autre chose à faire que gérer les états d'âme de la famille de ses joueurs.