PSG : Humilié par Paris, MU se cherche un nouveau moral

Impérial depuis l’arrivée d’Ole-Gunnar Solskjaer, Manchester United a forcément pris un coup dans le buffet avec la défaite à domicile face au PSG la semaine dernière (0-2).

Le score mais surtout la seconde période a sens unique ont nettement entamé les espoirs des Anglais de continuer l’aventure en Ligue des Champions. Mais à l’approche du match de ce lundi soir sur le terrain de Chelsea en Coupe d'Angleterre, Luke Shaw a tenu à remonter le moral des troupes, affirmant que la claque subie face à Paris n’était pas non plus la fin du monde, et avançant que les Red Devils avaient tout simplement raté leur match, rien de plus.

« Je pense que c’est maintenant que nous allons passer notre plus gros test. De toute évidence, nous n’avions fait que gagner depuis que l’entraineur était arrivé. Maintenant, nous devons savoir comment nous nous adaptons après une défaite car cela faisait longtemps que nous n’avions pas connu ça. Tout le monde reste très confiant dans le groupe, nous n’oublions pas que tout ce que nous avons fait ces dernières semaines reste très positif, notamment sur le plan mental. Les résultats sont là, nous ne pouvons pas tout arrêter après une défaite, même une grosse. C’était un jour sans, nous devons garder la bonne direction et y retourner », a demandé le défenseur anglais, persuadé que le redressement de son équipe depuis le départ de José Mourinho n’était pas qu’un simple feu de paille, totalement éteint par le PSG.