PSG : Neymar écoeuré au point de quitter Paris ?

Via les réseaux sociaux, Neymar a clairement montré qu'il avait du mal à digérer l'annonce par la FIFA des trois joueurs en lice pour le trophée The Best 2020. Et la star du PSG commence à douter.

La FIFA a annoncé les trois footballeurs en concurrence pour le trophée de meilleur joueur de l’année, et si la présence de Robert Lewandowski fait l’unanimité, le joueur du Bayern Munich étant le grand favori, la présence à ses côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a fait tousser, ces deux derniers n’ayant pas montré grand-chose cette année, et notamment le sextuple Ballon d’Or. Absent du podium alors qu’il a connu une bonne année avec le PSG et le Brésil, Neymar n’a pas directement cartonné l’instance mondiale du football, mais il a clairement laissé entendre son étonnement et sa déception via les réseaux sociaux. Et certains observateurs, notamment en Espagne, pensent que cette absence dans The Best 2020 pourrait faire réfléchir Neymar concernant une possible prolongation au Paris Saint-Germain.

Pour Santi Nolla, journaliste du Mundo Deportivo, la star brésilienne du PSG commence à se demander si la FIFA ne l’a pas mis de côté depuis qu’il a quitté le FC Barcelone et qu’il ne gagnera jamais aucun trophée individuel en restant à Paris et en Ligue 1. « Neymar doit désormais être convaincu que quitter le Barça a été nuisible pour sa carrière. Il n’est pas étrange que l’an dernier il se soit battu pour revenir à Barcelone ou qu’il ait récemment déclaré qu’il souhaitait jouer avec Lionel Messi. Il ne fait pas partie des trois candidats à The Best, et même si tout le monde sait que Lewandowski le gagnera, personne ne comprend que le Brésilien ne soit pas sur le podium encore réservé à Messi et Cristiano Ronaldo (…) En quittant Messi et le Barça, Neymar a pensé qu’il pouvait voler de ses propres ailes, à tort », explique Santi Nolla, persuadé que tant que le Brésilien sera au Paris Saint-Germain il ne pourra pas décrocher un trophée, la Ligue 1 n'étant pas assez reluisante au plan mondial. Et donc, cela va probablement inciter Neymar à quitter le PSG pour repartir en Espagne.