Hervé Renard annule la retraite dorée de Lionel Messi

Par Adrien Barbet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi sera bientôt libre de signer où il le souhaite. Si un retour au Barça a été évoqué, l'Arabie saoudite tend également les bras à la Pulga avec une offre à 1 milliard d'euros sur deux ans.

Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, l'attraction pour le championnat saoudien a été décuplée. Loin des projecteurs braqués sur les championnats européens, l'Arabie saoudite tente de se faire une place dans le monde du football en attirant des grands noms. Avec des moyens colossaux, les clubs saoudiens essaient d'attirer plusieurs stars. Comme Lionel Messi qui est annoncé proche d'Al-Hilal. Déjà en contrat avec l'office du tourisme d'Arabie saoudite, l'Argentin pourrait poursuivre sa carrière dans le pays du Moyen-Orient avec un salaire exorbitant à la clé. Si le père de Leo Messi a annoncé qu'aucune décision ne sera prise avant la fin du championnat et un départ officiel du PSG, l'offre d'Al-Hilal semble concrète. Alors que d'autres joueurs sont également cités comme proches de l'Arabie saoudite comme Sergio Ramos ou Sergio Busquets, Hervé Renard a donné son expertise sur un championnat qu'il connaît très bien.

L'Arabie saoudite, un championnat compétitif

« C'est un bon Championnat. Il y a moins d'intensité qu'en Premier League, en Liga, en Bundesliga ou en Ligue 1, mais le niveau est bon. Je ne peux pas vous donner un équivalent et le comparer à une autre division européenne, il y a trop de paramètres. Mais c'est le meilleur Championnat d'Asie. Avant, les joueurs européens allaient en Arabie saoudite tard dans leur carrière, aujourd'hui, ils y vont de plus en plus tôt, l'aspect lucratif est important. Un joueur moyen de Ligue 1 gagnera bien mieux sa vie en Arabie saoudite qu'en France. Mais si un bon joueur de Ligue 1 signe là-bas en pensant qu'il va se balader, il se trompe » a déclaré l'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite dans un entretien accordé à l'Équipe. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine prévient Lionel Messi et les potentielles autres arrivées, le championnat saoudien n'est pas une annexe dorée d'une maison de retraite.