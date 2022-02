PSG : Herrera et Diallo, Leonardo avait vidé leur casier

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pour tenter de faire venir Tanguy Ndombele lors du dernier mercato hivernal, le Paris Saint-Germain a vraiment essayé toutes les combines possibles et inimaginables. Mais en vain puisque le milieu de terrain français est retourné à Lyon…

Même si Mauricio Pochettino n’a jamais réclamé une nouvelle recrue en janvier dernier, se contentant parfaitement de l’effectif qu’il a sa disposition cette saison, l’entraîneur argentin n’aurait pas craché sur l’arrivée d’un renfort de la trempe de Tanguy Ndombele. Pour tenter de satisfaire son entraîneur argentin, la direction du club de la capitale française a tout fait. Dans l’incapacité de proposer un deal gagnant-gagnant à Tottenham d’un point de vue financier, Leonardo a alors sorti des arguments sportifs pour tenter de faire bouger les choses. En effet, selon The Athletic, dans les derniers jours du mercato, le PSG a proposé de mettre Abdou Diallo et Ander Herrera dans la balance. Une offre refusée par les Spurs, qui ne voulaient pas entendre parler du défenseur sénégalais et du milieu espagnol.

Paredes fait capoter l'arrivée de Ndombele à Paris



Dans la foulée, Tottenham avait fait une contre-proposition en demandant un échange avec Leandro Paredes. Mais cette fois, c’est le milieu argentin qui a mis son veto, Paredes ne voulant pas entendre parler d’un déménagement à Londres en cours de saison. Des mésententes qui ont fait capoter le dossier Ndombele à Paris. Bien engagé, ce deal n’a effectivement pas pu se faire parce que le PSG n’a pas été en mesure de réduire sa masse salariale à temps en vendant certains de ses éléments lors du mercato. Par conséquent, Paris est passé à côté de Ndombele. De quoi faire le bonheur de l’OL, qui a récupéré son ancien milieu pour six mois dans le cadre d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 65 millions d’euros.