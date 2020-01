PSG : Un deal Neymar-Mbappé pour le bien du club ?

Dans : PSG.

Et si le match nul au Real Madrid (2-2) représentait le tournant de la saison du PSG. Surtout en raison de ce qui s'est décidé après cette rencontre.

Après la rencontre, Thomas Tuchel avait fait le constat qu’évoluer avec ses quatre attaquants en même temps n’était pas possible en Ligue des Champions, et qu’il resterait donc avec son système à trois milieux de terrain. Depuis, le vestiaire a réagi et notamment les joueurs offensifs, qui ont tenu à avoir à nouveau leur chance avec les quatre fantastiques. Et il suffit désormais de voir l’attitude de Neymar et Mbappé pour se rendre compte que tout est mis en oeuvre pour maintenir ce niveau et cet état d’esprit et continuer ainsi pour la deuxième partie de saison.

« Mbappé n’a pas attendu un changement d’état d’esprit pour faire des passes décisives, mais on sent quand même qu’il se passe quelque chose… on voit que Neymar se met à tacler lors des matches, qu’il ne lésine pas dans le travail défensif… C’est comme s’il y avait un Gentlemen’s agreement entre Thomas Tuchel et les joueurs après avoir dit que ce n’était pas possible de jouer avec quatre attaquants. Finalement, il le fait, mais c’est du donnant-donnant avec ce message : prouvez-moi qu’on peut le faire. Oui, il y a un nouvel état d’esprit au PSG ! Je crois qu’ils se sont parlés, ils se sont dits : allez, on le fait ! », a expliqué Dominique Sévérac sur La Chaine L’Equipe. Un pacte qui porte en tout cas ses fruits pour le moment.