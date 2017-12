PSG : Hermel accuse le PSG et le Barça de faire disjoncter Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En début de semaine, Marca faisait sa Une sur Cristiano Ronaldo, affirmant que l’international portugais souhaitait une revalorisation salariale au Real Madrid. Le Ballon d’Or jugerait « légitime » de gagner autant d’argent que Neymar au PSG et Lionel Messi au FC Barcelone. Correspondant de RMC et de L’Equipe à Madrid, Fred Hermel a donné son avis sur ce dossier important de l’hiver pour Florentino Pérez. Selon lui, le Real Madrid doit impérativement faire un geste en faveur de sa star, dont le contrat expire en juin 2021.

« Il y a deux clubs qui font n’importe quoi. Le PSG verse 37 millions à Neymar et le Barça donne maintenant 40 millions à Lionel Messi. Tout ça en ne touchant pas un centime sur les droits d’image. Cristiano Ronaldo, lui, touche 17 millions net au Real et cède une partie de ses droits au club. Il était content avec son contrat sauf qu’il se demande pourquoi il est moins bien payé que les deux autres qui gagnent moins de trophées que lui » a-t-il expliqué avant de conclure. « Florentino Perez lui a répondu que ce n’était pas possible de l’augmenter, ni de le laisser partir. Je comprends Ronaldo mais il a signé un contrat (en 2016). Peut-être que s'il n'était pas au Real Madrid, il ne gagnerait pas autant de titres et donc pas autant de Ballons d’Or. Je pense que le Real devrait malgré tout faire un petit effort car il a encore prouvé ce week-end que dans les moments importants, c’est lui qui fait la petite différence qui permet de tout gagner ». Trouver un compromis entre la folie du duo PSG-Barça et faire plaisir à CR7, le dilemme s’annonce délicat pour le Real Madrid cet hiver…