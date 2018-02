PSG : Henrique se met une énorme pression avant le 30 juin

Dans : PSG, Mercato.

Dans le viseur de l’UEFA, le PSG se devait de dégraisser son effectif en ce mois de janvier afin de montrer patte blanche auprès de l’instance européenne.

Aucun recrutement n’a été effectué en dehors de celui, libre, de Lassana Diarra, et une vente majeure a eu lieu avec le départ de Lucas Moura pour Tottenham contre 25 ME. Dans l’esprit des suiveurs du fair-play financier, c’est pour le moment insuffisant pour échapper à une sanction au moment de faire les comptes en fin de saison. C’est pourquoi Le Parisien affirme qu’Antero Henrique a désormais un objectif pour les mois à venir, celui d’enregistrer une autre grosse vente avant le 30 juin, et le bouclage des comptes pour la saison 2017-18.

Tous les regards se tournent donc vers Gonçalo Guedes, dont les performances avec Valence ne passent pas inaperçues. L’attaquant portugais n’a pas été vendu cet hiver, car les dirigeants franciliens estiment qu’il peut encore progresser, et voir sa valeur augmenter en deuxième partie de saison. Un pari osé, mais qui pourrait rapporter gros, même si la finalisation de l’opération avant le 30 juin limite forcément la marge de négociations. A moins que le PSG se sente très confiant par rapport à l’UEFA, et estime qu’aucune vente majeure n’ait besoin d’être enregistrée pour passer entre les mailles du fair-play financier.