PSG : Henrique, et si c'était lui aussi un énorme coup du mercato au PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Avant de faire signer Neymar ou encore Kylian Mbappé, le PSG avait réalisé un premier gros coup cet été en s’attachant les services d’Antero Henrique.

Ancien dirigeant du FC Porto, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain fait l’unanimité partout où il passe. Interrogé par Allez Paris, l’entraîneur adjoint d’Unai Emery dans la capitale, Zoumana Camara, s’est exprimé sur le Portugais. Déjà fan, l’ancien défenseur central du PSG explique que le dirigeant de 49 ans a donné une autre dimension au club.

« Avec le recrutement de Neymar et Mbappé il a démontré aux yeux de tous ses compétences. Les joueurs qu’il fait venir au PSG lors du dernier mercato ce n’est pas une question d’argent. Ils ont été séduits par le projet du club, le projet sportif qui a été mis en place sur le long terme, ces joueurs gagnaient déjà suffisamment d’argent, Antero a su les convaincre avec le président. Il a beaucoup d’expérience, il a travaillé longtemps à Porto et en arrivant à Paris il a mis en place une vraie stratégie. Il est venu, il a essayé de ne pas chambouler les choses, il a essayé de garder une certaine continuité et petit à petit il essaye d’améliorer les choses qui ne vont pas » a expliqué l’ancien capitaine du PSG. Imposant dans ses choix, tranchant dans le vif quand c’est nécessaire, Antero Henrique a déjà fait oublier Patrick Kluivert dans la capitale. C’est ce qui lui était demandé. Mission accomplie…