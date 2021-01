PSG : Hazard + 80 ME contre Mbappé, le deal du siècle ?

Dans : PSG.

Malgré la violence de la crise financière sur les clubs de football, le Real Madrid est toujours décidé à s’offrir Kylian Mbappé au prochain mercato.

L’attaquant du Paris Saint-Germain est la priorité de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. La crise financière a toutefois impacté le club merengue, au même titre que l’ensemble de l’économie du foot mondial. C’est ainsi que selon les informations de Todo Fichajes, le Real Madrid cherche par tous les moyens à faire baisser la facture en cas de transfert de Kylian Mbappé. Tandis qu’un deal compris entre 150 et 200 ME a longtemps été évoqué, il semblerait désormais que la priorité du Real Madrid soit d’inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction afin de débourser le moins de cash possible.

Ces dernières heures, la presse espagnole a jeté une pièce en l’air et c’est le nom de Vinicius Junior qui a été associé au Paris Saint-Germain. La rumeur était assez facile, dans la mesure où Leonardo apprécie de longue date l’ailier gauche brésilien de 20 ans. Mais selon le média espagnol, c’est plutôt Eden Hazard que le Real Madrid aimerait inclure dans un éventuel deal avec le Paris SG pour Kylian Mbappé. Une offre comprenant l’international belge et une rallonge de 80 ME serait imaginée par les dirigeants merengue afin de convaincre l’Emir du Qatar de céder Kylian Mbappé. Au vu de la forme d’Eden Hazard, presque systématiquement blessé depuis deux ans, il n’y a toutefois pas beaucoup de chances que le Paris SG accepte une telle proposition. Au-delà même de la forme d’Hazard, Leonardo a fait savoir à plusieurs reprises depuis son retour au PSG qu’il n’était pas un grand fan de ce genre de propositions incluant plusieurs joueurs. Le FC Barcelone en avait notamment fait l’expérience au moment où l’éventuel retour de Neymar en Catalogne était en négociation. Le club blaugrana avait tenté d’inclure successivement Coutinho, Umtiti, Dembélé ou encore Rakitic dans la transaction afin de faire baisser le prix du « Ney »… sans succès.