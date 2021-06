Hakimi au PSG, l'Inter tape du poing sur la table

Dans : PSG.

Le dossier Achraf Hakimi semblait avancer rapidement du côté du Paris Saint-Germain, mais l'affaire n'est pas si simple car l'Inter refuse de marchander le prix de son défenseur.

Avant même que l’on évoque la venue de Wijnaldum et de Donnarumma au Paris Saint-Germain, Leonardo semblait s’être avancé dans les discussions avec l’Inter pour finaliser la signature d’Achraf Hakimi. Convoité par le club de la capitale, le défenseur international marocain du Champion d’Italie semblait avoir déjà coché toutes les cases pour devenir le premier renfort du PSG lors de ce mercato. Mais Achraf Hakimi a encore quatre ans de contrat avec l’Inter et du côté italien on refuse de négocier à la baisse la vente du joueur de 22 ans dans une opération qui est essentiellement financière pour des Nerazzurri. Pour vite finaliser cette opération, le club de la capitale avait mis 60 millions d’euros sur la table, mais Paris a vite été rejoint par Chelsea qui en a fait de même en mettant en plus deux joueurs dans la balance.

Cependant, s’exprimant dans une émission sur le site PSGTalk, Fabrizio Romano a fait savoir que l’Inter avait fermement repoussé ces offres venues de Paris et de Londres. Pour le journaliste italien, spécialiste du mercato dont les informations ont tapé dans le mille ces derniers temps, l’Inter Milan réclame 80 millions d’euros et se montre déterminé à obtenir cette somme. Aucune négociation ne débutera entre les clubs intéressés par Achraf Hakimi s’ils ne vont pas jusqu’à ce montant qui est le point de passage obligé. Pour l’instant, le PSG et Chelsea n’ont pas monté le curseur jusqu’à cette somme colossale pour le défenseur, et la situation est donc totalement à l'arrêt. Reste à savoir qui craquera le premier dans ce ménage à trois.